"Besondere Reise" geht zu Ende: Walcott beendet Karriere

Theo Walcott beendet mit 34 Jahren seine Karriere. Diesen Entschluss gibt der Angreifer offiziell bekannt - obwohl er Offerten hatte.

Für Theo Walcott ist Schluss als Fussballprofi. Diese Entscheidung verkündet der 47-fache englische Nationalspieler, der zuletzt beim FC Southampton unter Vertrag stand, über seine Social-Media-Kanäle: "Als ich im Alter von zehn Jahren zum ersten Mal die Fussballschuhe schnürte, war das der Beginn einer besonderen Reise für mich. Vom Spielen im Park mit Freunden bis hin zu Auftritten in einigen der grössten Stadien und vor riesigen Menschenmengen auf der ganzen Welt. Die Unterstützung, die mir in dieser Zeit zuteilwurde, war in jeder erdenklichen Weise unglaublich und ich bin wirklich dankbar." Dabei verrät er: "Ich habe das Glück, dass ich Angebote hatte, weiterzuspielen, aber es fühlt sich richtig an, dort aufzuhören, wo ich angefangen habe, und meine Fussballschuhe an den Nagel zu hängen."

Walcott weiter: "Ich habe den Fussballplatz mit so vielen unglaublichen Spielern geteilt und wir haben so viele unvergessliche Erinnerungen geschaffen." Er möchte sich "bei allen Managern und Trainern bedanken, mit denen ich zusammengearbeitet habe, vor allem bei Harry (Redknapp; d Red.), der mir den Start ermöglicht hat, und bei Arsène (Wenger), der mir Vertrauen entgegenbrachte und mich unterstützte, als ich mit nur 16 Jahren zum Verein kam", so der Stürmer, der neben Southampton und Arsenal auch für Everton spielte.

adk 18 August, 2023 14:57