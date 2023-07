"Britische Rekordablösesumme": West Ham bestätigt Abgang von Declan Rice

Declan Rice ist offiziell nicht mehr Spieler von West Ham United. Der Gewinner der Conference League gibt den Abgang seines Captains in einem Statement bekannt. Im Rahmen dessen heisst es, dass der 24-Jährige den Klub für die "britische Rekordablösesumme" verlassen wird.

Für welches Team Rice zukünftig spielt, ist längst ein offenes Geheimnis. Der FC Arsenal verhandelt mit West Ham seit Wochen über den Rice-Transfer. Der zähe Austausch hat nun offenbar zu einer Einigung geführt. Arsenal zahlt dem Vernehmen nach eine Fixsumme von 122 Millionen Euro plus mögliche Boni.

"Ich möchte unseren Anhängern klar machen, dass wir Declan nicht verkaufen wollten", äussert sich West Ham-Boss David Sullivan. "Wir wollten unser Team um ihn herum aufbauen und haben eine Reihe von verbesserten, langfristigen Vertragsangeboten gemacht, um seine Zukunft zu sichern."

We can confirm Declan Rice has left the Club.

— West Ham United (@WestHam) July 15, 2023