Coutinho könnte beim FC Arsenal landen

Philippe Coutinho wird den FC Barcelona im Sommer wahrscheinlich verlassen. Den Brasilianer dürfte es wieder in die Premier League ziehen.

Nach seinem Leihjahr beim FC Bayern kehrte Philippe Coutinho im vergangenen Sommer zum FC Barcelona zurück. Dort ist der Offensivspieler derzeit verletzt. Seine Rückkehr ist für Ende April angesetzt. Allerdings dürfte es Barça vermeiden wollen, dass der brasilianische Nationalspieler noch häufig für den Klub aufläuft.

Die “Mundo Deportivo” verwies kürzlich auf eine 20-Millionen-Euro-Klausel, die greifen würde, wenn Coutinho weitere zehn Spiele für den FC Barcelona macht. Derzeit steht er bei 90 Einsätzen für die Blaugrana.

In England berichtet derweil der “Express”, dass sich der FC Arsenal einen Vorteil daraus verschaffen könnte. Mit den Gunners wurde der 28-Jährige, der bis 2018 in der Premier League für den FC Liverpool spielte, bereits in der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Sein Berater Kia Joorabchian gilt ausserdem als Fan der Nordlondoner.

adk 22 März, 2021 09:05