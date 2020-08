Coutinho: Die Spur zu Arsenal wird heiss

Die Klubsuche von Coutinho geht weiter. Nun könnte die neue Adresse des Brasilianers aber gefunden sein.

Wie gleich mehrere englische und spanische Medien berichten, sind in dieser Woche intensive Gespräche zwischen der Arsenal-Führung und Coutinho-Berater Kia Joorabchian anberaumt. Noch steht man bei den Verhandlungen am Anfang und es gilt diverse elementare Punkte wie die Ablöse, das Salär, allfällige Boni und Transfermodalitäten zu klären, die Gunners zeigen aber sehr konkretes Interesse am 28-jährigen Spielmacher. Trainer Mikel Arteta scheint vom Nationalspieler überzeugt zu sein.

Noch wird es bis zu einem Transfer sicher einige Zeit dauern: Coutinho bestreitet mit dem FC Bayern noch die K.o.-Phase in der Champions League. Frühestens wird er Ende August wechseln. Bei Barça steht er grundsätzlich noch bis 2023 unter Vertrag, die Katalanen möchten ihn aber nicht zuletzt aus finanziellen Gründen “loswerden”.

psc 5 August, 2020 15:16