Der neue Klub von Mesut Özil steht zu 90 Prozent fest

Mesut Özil ist beim FC Arsenal zumindest in der Hinrunde komplett aussen vor. In der Türkei ist die Hoffnung auf eine Ankunft des Weltmeisters von 2014 im Januar gross.

Bei Fenerbahçe glaubt man offenbar fest an einen Wechsel des 30-jährigen Spielgestalters in der nächsten Transferperiode. “Ich würde sagen, er wechselt zu 90 Prozent in einem Monat zu uns”, sagt Murat Zorlu, der bei Fenerbahçe Kongressmitglied ist, auf seinem Youtube-Kanal “Sports Digitale”. Zorlu behauptet, dass er die Informationen zum anstehenden Özil-Wechsel von einer Person mit “sehr guten Verbindungen zum Klub” hat.

Fenerbahçe baggert schon länger am Arsenal-Profi. Zuletzt hat sich Özil über seine Ausbootung bei den Londonern beschwert, wo er weder im Premier League- noch im Europa League-Kader fungiert. Bislang hat er einen vorzeitigen Abgang dennoch ausgeschlossen, zumal er bis Saisonende weiterhin einen Wochenverdienst von rund 390’000 Euro kassiert. Mit einem vorzeitigen Wechsel würde er auf viel Geld verzichten. Ob die Information aus der Türkei valide ist, bleibt fraglich.

psc 8 Dezember, 2020 09:31