Djourou traut Xhaka und Arsenal den Premier-League-Titel zu

Der FC Arsenal darf in der Premier League weiter vom Meistertitel träumen. Für Ex-Gunners-Profi Johan Djourou ist dies keine Überraschung.

Trainer Mikel Arteta hat den FC Arsenal zum absoluten Meisterkandidaten in der Premier League geformt. Johan Djourou, von 2004 bis 2014 Profis bei den Londonern, verfolgt nach wie vor, was bei den Gunners vor sich geht. «Es wird schwierig, den Titel zu holen, denn ManCity hat mehr Erfahrung in dieser Phase der Meisterschaft. Aber ich traue es der jungen Mannschaft von Mikel Arteta absolut zu», sagt der einstige Nati-Star bei «RTS».

Djourou verfolge die Spiele von Granit Xhaka und Co. genau. «Ich bin jedes Wochenende vor dem TV und schaue jedes Spiel», so der Ex-Verteidiger.

adk 2 April, 2023 16:19