Der FC Arsenal bindet Eddie Nketiah langfristig an sich. Laut einem Statement der Gunners hat das Eigengewächs seinen auslaufenden Vertrag langfristig verlängert. Detaillierte Angaben zur Vertragslaufzeit werden nicht bekanntgegeben.

“Ich freue mich sehr, dass Eddie bei uns bleibt. Er verkörpert das, worum es uns geht, und alle Werte des Vereins”, sagt Arsenal-Trainer Mikel Arteta. “Wir sind sehr glücklich, dass er seinen Vertrag verlängert hat, und jetzt müssen wir uns an die Arbeit machen und das grosse Talent und die Person, die wir in ihm haben, weiter entwickeln.”

Eddie Nketiah spielt seit seinem 14. Lebensjahr für den FC Arsenal und hat seit seinem Debüt in der ersten Mannschaft im Jahr 2017 92 Einsätze auf Profiebene absolviert und dabei 23 Tore erzielt.

