Emery über Özil: “Hat dafür nicht die besten Qualitäten”

Das Verhältnis zwischen Mesut Özil und Ex-Gunners-Trainer Unai Emery war alles andere als harmonisch. Nun spricht der Spanier erstmals über die Gründe.

Unter Unai Emery hatte Mesut Özil während der letzten Monate nur noch eine Nebenrolle gespielt. Öfter kritisierte der Spanier, der erst vor wenigen Wochen beim FC Arsenal entlassen wurde, den Offensivspieler öffentlich, in dem er allen voran dessen Einstellung bemängelte.

Erstmals seit seinem Aus blickt Emery im Interview mit “BBC” auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Özil zurück: “Es gibt Spiele, in denen man Mesuts Brillanz sehen kann, wenn es mit der Offensive passt. Aber ich musste dafür auch erst die richtigen Spieler finden, so dass er sich wohlfühlt.”

“Die Mannschaft brauchte es aber auch, dass sie sich stabil fühlt. Und wenn man, Schritt für Schritt, eine Mannschaft aufbauen will, die aggressiv und intensiv spielt und ebenso gut organisiert ist, um Druck auszuüben, mussten wir auch einen Platz für Mesut finden”, fügt der 48-Jährige an: “Özil ist ein sehr wichtiger Spieler, wenn man einen Weg finden kann, wie er mit anderen Spielern harmoniert. Er hat das Talent, das es anderen Spielern erlaubt, besser zu werden, aber wenn man ein etwas aggressiveres Pressing spielen will, dann hat er dafür nicht die besten Qualitäten.”

Nachdem Freddie Ljungberg nach dem Aus von Emery interimsweise übernommen hatte, haben die Nordlonder am Freitag mit Mikel Arteta nun einen neuen Cheftrainer vorgestellt.

