Emotionaler Anlass: Zinchenko bei Arsenal erstmals Kapitän

Oleksandr Zinchenko ist am Samstag beim FC Arsenal eine grosse Ehre zuteil geworden: Er durfte sich die Kapitänsbinde überstreifen. Das aus einem für den Ukrainer emotionalen Anlass.

«Zinchenko wird heute unsere Kapitänsbinde tragen, als Zeichen des Respekts und der Liebe zum ersten Jahrestag des Konflikts in der Ukraine», schrieben die Gunners vor Anpfiff der Partie in der Premier League bei Leicester City auf Twitter. Der Linksverteidiger wird sich sicherlich darüber gefreut haben.

Zinchenko will wear our captain's armband today, as a mark of respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Zmg1AvGHAp

— Arsenal (@Arsenal) February 25, 2023