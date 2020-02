Europa-Aus: Arsenal muss Fans entschädigen

Das Ausscheiden in der Europa-League-Zwischenrunde hat für den FC Arsenal offensichtlich nicht nur sportliche Konsequenzen. Angeblich müssen die Gunners ihre Fans für die künftig nicht stattfindenden Partien eine Millionensumme zurückzahlen.

Nach 120 Minuten Spielzeit war am Donnerstagabend die Sensation perfekt. Olympiakos Piräus siegte nach Verlängerung mit 2:1 beim FC Arsenal und kegelte den einstigen englischen Riesen aus der Europa League. Der erneute Imageschaden ist offenbar nicht das Einzige, mit dem sich die Londoner arrangieren müssen.

Dem “Evening Standard” zufolge muss Arsenal eine Entschädigungzahlung in Millionenhöhe an die eigenen Fans abführen. Dem Bericht zufolge hätten alle Dauerkartenbesitzer vor der Saison für insgesamt sieben Heimspiele im Emirates bezahlt. Nach der Niederlage gegen Olympiakos kann der FC Arsenal allerdings nur noch auf maximal sechs Cup-Spiele kommen.

Der Super-GAU droht aber noch, sollten sich die Londoner am Montagabend (20.45 Uhr) auch noch in der 5. Runde des FA Cup beim Drittligisten FC Portsmouth blamieren. Sollte dieses Szenario eintreffen, müsste der FC Arsenal bis zu 5,3 Millionen Euro an die eigene Anhängerschaft zurückzahlen. Den Angaben zufolge sitzen im Emirates 46.000 Dauerkarteninhaber.

aoe 29 Februar, 2020 15:39