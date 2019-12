Nachdem sich die beiden am Wochenende unterhalten haben und Arteta seinem früheren Teamkollegen seine Spielphilosophie und die Planungen bezüglich Trainerteam offenbart hatte, entschieden die beiden, dass es im Profiteam der Gunners weiterhin Platz für Ljungberg hat. Welche Rolle dieser genau einnimmt, ist noch offen und wird erst klar, wenn bekannt ist, wie sich das übrige Trainerteam genau zusammensetzt. Arteta kann die Assistenten selbst bestimmen.

Mikel Arteta has confirmed that Freddie Ljungberg will stay at the club and be part of his backroom staff.

