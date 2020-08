Gabriel soll Arsenal-Angebot akzeptiert haben

Es wird immer undurchsichtiger bei Gabriel Magalhaes. Nachdem zuletzt von einem Gentlemen’s Agreement mit dem SSC Neapel berichtet wurde, scheint sich das Blatt doch noch mal zu wenden. Der Verteidiger hat sich angeblich für den FC Arsenal entschieden.

Was in der Causa Gabriel Magalhaes bereits ausser Zweifel stand, ist, dass er den OSC Lille noch in diesem Sommer verlassen wird. Das Wohin schien jüngst ebenfalls geklärt. Scheinbar geht es jetzt aber doch nicht zum SSC Neapel, sondern zum FC Arsenal.

“Sky Sport Italia” will erfahren haben, dass Gabriel das Angebot aus London akzeptiert hat. In Lille wollte den Brasilianer niemand unter Druck setzen, da Neapel und Arsenal die gleichen Konditionen angeboten haben sollen. Es fällt eine Ablöse von 28 Millionen Euro an.

In Neapel könnte aber vor allen Dingen die Ablösesumme entscheidend sein. Unterhalb des Vesuvs müssen nämlich erst noch mit Manchester City die Modalitäten des Wechsels von Kalidou Koulibaly ausverhandelt werden. Arsenal scheint jetzt die Gunst der Stunde genutzt zu haben.

aoe 17 August, 2020 16:39