1 von 2 Optionen: Granit Xhaka könnte wieder Arsenal-Captain werden

Nachdem Pierre-Emerick Aubameyang aufgrund von Undiszipliniertheiten als Arsenal-Captain abgesetzt wurde, vergibt Trainer Mikel Arteta das Amt neu: Granit Xhaka ist einer von zwei Top-Kandidaten.

Der Schweizer Nationalspieler war bei den Gunners schon einmal Spielführer, ehe nach einem Streit mit den eigenen Fans im November 2019 vom damaligen Trainer Unai Emery entmachtet. Es folge Aubameyang, der nun seinerseits abtreten musste. Trainer Mikel Arteta gab am Dienstag auf einer Pressekonferenz noch nicht bekannt, wie er sich bezüglich Nachfolge entscheidet, erwähnte allerdings zwei Kandidaten namentlich: “Wir haben unsere Führungsgruppe und ich denke wir haben verschiedene Spieler, die als Captain nominiert werden könnte. Im letzten Spiel war es Laca (Alexandre Lacazette, Anm. d. Red.). Und wir haben auch Granit (Xhaka), der schon Captain war. Wir werden schauen.”

Die Wahl dürfte also entweder auf den Schweizer Nati-Captain oder den französischen Torjäger fallen. Die Fans zeigen in den Internet-Foren und auf Twitter gemischte Reaktionen, was den Namen Xhaka anbelangt. Einige betiteln ihn als “einzig wahren Captain und Anführer”, andere sehen ihn aufgrund der Vergangenheit eher kritisch. Die Supporter bringen auch andere Kandidaten ins Spiel. Etwa Brasil-Verteidiger Gabriel, den schottischen Nationalspieler Kieran Tierney oder Mittelfeldprofi Martin Ödegaard. Diese Akteure scheinen bei Trainer Arteta aber eher schlechte Chancen auf das Amt zu haben. Wegweisend könnte bereits das nächste Spiel gegen West Ham am Mittwochabend sein.

psc 14 Dezember, 2021 17:33