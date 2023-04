Granit Xhaka fällt wohl auch gegen ManCity aus

Der Schweizer Naticaptain Granit Xhaka ist weiterhin krank und droht auch das Topspiel gegen Manchester City zu verpassen.

Dies bestätigt Gunners-Coach Mikel Arteta am Tag vor der Partie. Der Mittelfeldstratege konnte in den vergangenen Tagen weiterhin nicht trainieren und könnte im kapitalen Spiel gegen die Skyblues am Mittwochabend wie schon zuletzt gegen Southampton (3:3) ausfallen. Xhaka wäre im Mittelfeld gesetzt. Welche Auswirkungen sein Ausfall haben kann, zeigte die letzte Partie.

Sicherlich fehlen wird auf Seiten der Gunners der nach wie vor verletzte Abwehrspieler William Saliba.

City muss seinerseits auf Nathan Aké verzichten, der sich in der vergangenen Woche gegen die Bayern eine Oberschenkelverletzung zuzog und Phil Foden, der sich nach einer Blinddarumoperation noch schonen muss.

psc 26 April, 2023 09:56