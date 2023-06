Havertz steht kurz vor einem Wechsel zu Arsenal

Der FC Arsenal will sich offenbar unbedingt mit Kai Havertz verstärken. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg steht der Wechsel des deutschen Nationalspielers deshalb kurz bevor. Demnach ist der Deal vom Angebot der Gunners abhängig. Der FC Chelsea erwartet für den Offensivspieler ein Gesamtpaket von 80 Millionen Euro.

❗️News #Havertz: He‘s very close to join @Arsenal now! All depends on the final offer from Arsenal. #CFC

Havertz, keen to join #Arsenal now as personal terms are almost agreed. Arteta loves to see him in addition to Jesus.

➡️ Bayern inquired about conditions in the last days… pic.twitter.com/jWjyPZvDID

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 18, 2023