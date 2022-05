Junger Brasilianer im Anflug auf den FC Arsenal

Der FC Arsenal könnte mit Blick auf die kommende Saison schon bald den nächsten Transfer bekanntgeben. Der junge Marquinhos steht kurz vor dem Wechsel an den Drayton Park.

Wie so viele junge brasilianische Talente könnte auch Marquinhos schon bald den Weg in den europäischen Fussball antreten. Nach Informationen der “Daily Mail” will der FC Arsenal den Transfer in den kommenden Tagen abschliessen. Die Mitbewerber Wolverhampton Wanderers und Atletico Madrid sollen ohne Chance sein.

Marquinhos ist 19 Jahre jung und steht noch bis 2024 beim FC Sao Paulo unter Vertrag. Der ehemalige brasilianische Juniorennationalspieler kann auf beiden offensiven Aussenpositionen eingesetzt werden und zeichnet sich vor allem durch seine enorme Schnelligkeit sowie seine Dribbelstärke aus.

Sollte das Geschäft final beschlossen werden können, wäre Marquinhos für Arsenal der bereits zweite Transfer. Vom US-amerikanischen New England Revolution kommt Goalie Matt Turner (28) für etwa sechs Millionen Euro Ablöse nach London.

aoe 14 Mai, 2022 16:07