Juventus zeigte Interesse an Aubameyang – unter einer Bedingung

Nachdem Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal in Ungnade gefallen ist und mittlerweile schon während vier Spielen zuschauen musste, gilt er als Transferkandidat für den Januar. Juventus zeigt Interesse, allerdings nur unter einer Bedingung.

Die Turiner würden den 32-jährigen Gabuner derzeit nur auf Leihbasis verpflichten. Dies hat vor allem mit der finanziellen Situation des Serie A-Klubs zu tun, die durchaus angespannt ist. Zudem soll sich Aubameyang wohl zunächst beweisen. Das Risiko einer permanenten Verpflichtung soll Berichten zufolge zunächst nicht eingegangen werden.

Ein weiteres grosses Problem gibt es: Aubameyang ist noch bis 2023 an die Gunners gebunden und verfügt da über einen lukrativen Vertrag. Bei einem Wechsel müsste er wohl in jedem Fall eine Gehaltsreduktion in Kauf nehmen.

psc 23 Dezember, 2021 17:03