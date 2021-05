Kein Wechsel im Sommer: Bernd Leno hält Arsenal die Treue

Goalie Bernd Leno wird den FC Arsenal in diesem Sommer nicht verlassen.

Der 29-Jährige erlebt mit seinen Teamkollegen eine frustrierende Saison. In der Premier League belegen die Gunners derzeit nur den neunten Tabellenplatz. Und in der Europa League folgte das Aus im Halbfinale, was wohl bedeutet, dass die Londoner in der kommenden Saison europäisch nicht vertreten sind. Leno will entgegen anderslautenden Medienberichten dem Klub aber die Treue halten. “ Ich will hier nicht flüchten, ich fühle mich wohl und will mit Arsenal wieder Erfolg haben”, sagt er im Gespräch mit “Sport 1”.

Der Vertrag des Keepers in läuft noch bis 2023. Er verfolgt mit seinem aktuellen Klub weiterhin grosse Ziele: “Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und hoffe, dass ich mit Arsenal nochmal in der Champions League spielen werde.” Allerdings wird Arsenal garantiert nicht sein letzter Klub sein: “Bis jetzt habe ich bei zwei Vereinen gespielt. Vielleicht bekomme ich nochmal Lust, in einer anderen Liga zu spielen. Vielleicht im Süden. Aber das hat Zeit, ich komme ja erst noch ins beste Torwartalter. Mein Fokus liegt aber auf dem FC Arsenal. ”

psc 17 Mai, 2021 15:47