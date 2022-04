Lewis Hamilton ist Arsenal-Fan, aber will den FC Chelsea kaufen

Nach dem Rückzug von Roman Abramovich stehen die Blues bekanntlich zum Verkauf. Die neuen Besitzer sollen schon rasch gefunden werden. Wie “Sky Sports” berichtet, beteiligt sich Hamilton nun gemeinsam mit der US-Tennisspielerin Serena Williams an einem Konsortium, das sich für den Kauf von Chelsea interessiert. Beide sollen sich mit umgerechnet jeweils rund 12 Mio. Euro an einem bereits bestehenden Angebot beteiligt haben. Dieses stammt von einem Konsortium um den früheren Liverpool-Boss Martin Broughton.

Auch eine Gruppe um den Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss (86) ist weiterhin im Rennen. Wegen der Sanktionen gegen den langjährigen Besitzer Roman Abramovich soll der Verkauf so rasch wie möglich abgewickelt werden. Wer den Zuschlag erhält, ist noch offen.

