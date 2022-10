Manuel Locatelli hat keine Lust auf den FC Arsenal

Der FC Arsenal hat einen Transfer von Manuel Locatelli im Sinn. Der plant allerdings nicht, Juventus Turin im kommenden Wechselfenster zu verlassen.

Für Manuel Locatelli kommt es offenbar nicht infrage, Juventus Turin demnächst zu verlassen. Wie das italienische Portal «Calciomercato.com» berichtet, hat der 24-Jährige nicht im Sinn, im Januar die Seiten zu wechseln. Locatelli hofft eher darauf, dass er unter Massimiliano Allegri in den nächsten Monaten die erhoffte Spielzeit bekommt.

Locatelli war einer der aufregendsten Juve-Neuzugänge im Sommer 2021 und hat zu Beginn dieser Saison nur 549 Minuten in acht Spielen gespielt. Trotz der mangelnden Kontinuität will der Mittelfeldspieler im Verein bleiben. Der angeblich interessierte FC Arsenal muss also erst mal zurückstecken.

Die Gunners sollen Locatelli für das kommende Transferfenster in Erwägung gezogen haben, weil Thomas Partey aufgrund von Verletzungen immer wieder länger ausfällt.

aoe 8 Oktober, 2022 11:57