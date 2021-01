Mesut Özil: Ein Wechsel steht unmittelbar vor dem Abschluss

Wie der türkische Journalist Berkay Tokgöz berichtet, wechselt Mesut Özil tatsächlich zu Fenerbahçe.

Der 32-jährige Spielmacher, der bei Arsenal in dieser Saison bislang überhaupt nicht mittun durfte und sowohl in der Premier League wie auch der Europa League aus dem Kader gestrichen wurde, wird schon länger mit dem türkischen Spitzenverein in Verbindung gebracht. Jetzt soll ein Wechsel tatsächlich vor dem Abschluss stehen. Angeblich ist sogar schon klar, dass Özil künftig die Rückennummer 23 tragen wird.

Der schwerreiche Fenerbahçe-Präsident Ali Koc soll den früheren deutschen Nationalspieler im letzten Monat in London getroffen und persönlich vom Wechsel in die Türkei überzeugt haben. Unklar ist noch, ob Özil sofort wechselt oder für die kommende Saison unterschreibt. Dies ist seit Anfang Januar ebenfalls möglich.

Update: In eine völlig andere Richtung geht “football.london”. Demnach soll sich auch MLS-Klub DC United an Özil gewandt haben und diesem ein lukratives Package bieten. Dabei werden auch Perspektiven geboten, wie der 32-Jährige seine Marke “M10” vorantreiben kann.

Yılın bombası patlıyor. Mesut Özil Fenerbahçe'de. Aksi bir durum olmazsa 23 numaralı formayı giyecek. pic.twitter.com/VEh89Z7uvf — Berkay Tokgöz (@berkaytokgozz) January 5, 2021

psc 5 Januar, 2021 20:07