Der langjährige Gunners-Profi kündigt auf Twitter an, dass er das Salär von Jerry Quy, der das Arsenal-Maskottchen “Gunnersaurus” seit 27 Jahren verkörpert, übernehmen will solange er für die Londoner spielt.

Der grüne Dino im Arsenal-Trikot begleitet seit 1993 die Heimspiele des Vereins und erfreut die Fans. Auch auf Instagram und sonstigen sozialen Medien ist Gunnersaurus aktiv – und könnte es dank der Hilfe von Özil bis auf weiteres bleiben.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020