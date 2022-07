Mikel Arteta kündigt weitere Transfers an

Der FC Arsenal ist der Klub mit den höchsten Transferausgaben dieses Sommers. Die Gunners haben aber noch lange nicht genug, wie Trainer Mikel Arteta vermittelt.

Mikel Arteta stellt klar, dass die Transferplanungen des FC Arsenal noch nicht abgeschlossen sind. “Wir vollenden, was wir geplant haben. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir gerne tun würden, was von den Möglichkeiten abhängen wird, die auf dem Markt sind”, sagt Arteta bei “Sky Sports News”. “Wir wissen, wo wir am Ende dieses Fensters landen werden, und hoffentlich können wir es schaffen.”

In Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner und Marquinhos hat sich Arsenal bereits fünf externe Neuzugänge geleistet, die mit über 130 Millionen Euro Aufwand in den Büchern stehen. Kein Klub im europäischen Fussball hat nach derzeitigem Stand mehr in seinen Kader investiert als die Gunners. Das Sommertransferfenster ist noch bis Anfang September geöffnet.

aoe 23 Juli, 2022 17:23