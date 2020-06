Mikel Arteta erklärt, weshalb er Mesut Özil derzeit nicht einsetzt

Mesut Özil stand beim Premier League-Restart von Arsenal am Mittwochabend gegen Manchester City nicht einmal im Kader. Trainer Mikel Arteta erklärt jetzt, weshalb dies so war.

Der Gunners-Coach spricht auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Brighton auch über die Personalie Özil. Der Deutsche ist nach der langen Pause offensichtlich noch nicht im Zustand, den sich sein Trainer vorstellt. “In den letzten paar Wochen ist bei ihm viel geschehen und ich muss respektieren, dass jeder Spieler Zeit braucht. Es waren zwei schwierige Monate, um die Spieler wieder bereit zu machen. Ich bin der Erste, der Mesut das Beste wünscht. Ich werde ihn wieder einsetzen, wenn ich denke, dass er das Beste geben kann”, sagt Arteta.

Der 38-Jährige betont, dass er mit Özil von Tag eins an sehr offen gewesen sei. Vor der Corona-Pause habe er den 31-Jährigen auch in jedem Spiel eingesetzt: “Zum Zeitpunkt, wo ich sehe, dass er wieder bereit ist, werde ich ihn wie jeden behandeln. Ich denke, ich war stets mehr als fair mit ihm und er hat in vielen Spielen so geantwortet, wie ich das wollte.”

psc 19 Juni, 2020 14:25