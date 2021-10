Milan will erstes Angebot für Yuri Alberto abgeben

Wenn Yuri Alberto den Ball am Fuss hat, schnalzen in seiner Heimat Brasilien viele mit der Zunge. Auch in Europa ist die Begeisterung für den begnadeten Fussballer gross. Der AC Mailand will demnächst ein erstes Angebot abgeben.

Mit Yuri Alberto macht bei Internacional Porto Alegre momentan ein 20-jähriges Talent von sich reden, das schon bald den Gang nach Europa antreten könnte. Nach einem Bericht der “Tuttosport” vermeldet auch der AC Mailand Interesse an dem ambitionierten Brasilianer und plant, demnächst ein Angebot über zehn Millionen Euro abzugeben.

Yuri Alberto gilt als einer der talentiertesten Spieler, die in den letzten Jahren der Jugendabteilung des FC Santos entwachsen sind. Also dort, wo einst Neymar gross wurde. Yuri Alberto, der am Zuckerhut als der “neue Alexandre Pato” angepriesen wird, kommt in dieser Saison auf 22 direkte Torbeteiligungen in 49 Pflichtspielen.

Der FC Arsenal sowie der FC Barcelona sollen sich ebenfalls für den Angreifer interessieren, der in Porto Alegre noch bis 2025 verankert ist.

aoe 31 Oktober, 2021 11:18