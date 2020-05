Raiola schimpft wegen Fake News über Henrikh Mkhitaryan

Berater Mino Raiola wischt Berichte weg, wonach Henrikh Mkhitaryan seinen definitiven Abgang bei Arsenal verkündet hat.

Ein entsprechendes Zitat verbreitete die “Daily Mail”. “Meine Zeit in London ist vorbei!”, soll der armenische Spielmacher gesagt haben. Dies dementiert sein Berater Mino Raiola via Twitter am Donnerstag vehement: “Mkhitaryan hat Arsenal keine Nachricht gesendet! Insbesondere in diesen Zeiten sind Fake News völlig inakzeptabel”, schrieb der Agent.

Der 31-Jährige ist in dieser Saison von den Gunners an die AS Roma ausgeliehen. Ob sich die beiden Klubs und der Spieler auf einen definitiven Transfer einigen, ist noch offen. Mkhitaryan steht bei den Londonern bis 2021 unter Vertrag.

psc 7 Mai, 2020 12:10