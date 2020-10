Arsenal-Mitspieler sind sauer auf Mesut Özil

In der vergangenen Saison sah es zwischenzeitlich so aus als könnte sich Mesut Özil bei Arsenal fangen und sich unter Mikel Arteta wieder ins Team spielen. Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Der 31-Jährige soll auch bei den Teamkollegen viel Kredit verspielt haben.

Laut einem Bericht der “Sport Bild” befinde sich Özil inzwischen in einer Art “Dauerurlaubsmodus”. Im Sommer durfte er beispielsweise, mit Genehmigung der Klubleitung wohlbemerkt, eine Woche früher in die Ferien. Er trainiere wenig und wenn, dann sei er nicht gut, heisse es hinter vorgehaltener Hand.

Tatsächlich verzichtet Arteta in den Spielen komplett auf den Spielgestalter und Topverdiener. Sogar im League Cup, wo meistens Reservisten zum Zug kommen, durfte Özil in der vergangenen Woche nicht ran.

Der deutsche Ex-Nationalspieler kassiert einen Jahreslohn von 21 Mio. Euro. Trotz seiner düsteren Perspektiven dachte er in diesem Sommer nicht einmal an einen Wechsel und betont auch öffentlich immer wieder, dass er sich für Arsenal einsetzt und zerreisst. Auf dem Platz steht er allerdings nicht mehr. In dieser Woche sammelte er immerhin Sympathien, indem er angekündigt hatte, das aus Spargründen gefeuerte Maskottchen zu retten. Wie viel Kredit er klub- und teamintern damit zurückgewinnen kann, ist fraglich.

psc 7 Oktober, 2020 09:26