Nun auch offiziell: Özil heuert bei Fenerbahçe an

Nach siebeneinhalb Jahren Zugehörigkeit verabschiedet sich Mesut Özil vom FC Arsenal. Den Offensivkicker zieht es in die Türkei zu Fenerbahçe.

Beim FC Arsenal spielte Mesut Özil keine Rolle mehr, nun will der Weltmeister von 2014 in Istanbul zu seinem neuen Glück finden. Wie die Gunners am Sonntag offiziell bestätigen, wurde der Vertrag mit dem 32-Jährigen aufgelöst. Im Sommer wäre das Arbeitspapier ohnehin ausgelaufen, dadurch wird nun der Wechsel des deutschen Ex-Nationalspieler ablösefrei möglich.

Denn der türkische Top-Klub Fenerbahçe schöpft daraus seinen Vorteil und nimmt den gebürtigen Gelsenkirchener unter Vertrag. Bei den Türken soll Özil zum neuen Hoffnungsträger avancieren.

adk 24 Januar, 2021 15:21