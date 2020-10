Özil-Berater attackiert Arsenal-Coach Arteta

Erkut Sögüt, seines Zeichens Berater von Mesut Özil, lässt nach der Ausbootung seines Mandanten beim FC Arsenal kein gutes Haar an Trainer Mikel Arteta.

Der 38-Jährige nominierte den Mittelfeldprofi in dieser Woche nicht in den 25-Mann-Premier League-Kader. Nachdem sich Özil in den sozialen Medien bereits sehr enttäuscht über die Massnahme gezeigt hatte, legt sein Agent jetzt nach. “Arsenals Fans haben es nicht verdient, dass Arteta sagt, er sei bei Özil gescheitert. Nein, Du hast an Özil nicht versagt: Du hast versagt, fair, ehrlich und transparent zu sein und jemanden mit Respekt zu behandeln, der einen Vertrag hat und der die ganze Zeit loyal war”, sagt Sögüt in einem Interview bei “ESPN”.

Arteta hatte zuvor erklärt, dass er das Gefühl habe, bei Özil gescheitert zu sein: “Ich wollte immer den bestmöglichen Mesut für die Mannschaft, und oft bin ich dem auch nahe gekommen. Momentan aber offenbar nicht, sonst hätte ich ihn in den Kader aufgenommen.”

Ausserdem führte der spanische Coach aus: “Ich war immer fair mit Mesut und habe viel mit ihm gesprochen. Er hatte die gleichen Chancen wie alle anderen auch.”

Fairness verspürt Sögüt nicht: “Jeder weiss, dass Arteta ihn nicht fair behandelt hat. Er hat ihm keine Chance gegeben, sich in dieser Saison zu zeigen. Solange er noch unter Vertrag ist, sollte ein Spieler die Option haben zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen. Mesut wurde das nicht gewährt.” Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers läuft bis Juni 2021.

Der Berater schiesst weiter gegen den Arsenal-Trainer und zeigt sich auch ratlos: “Jeder sagt, dass er gut trainiert hat. Ich habe mit fünf Spielern gesprochen. Sie sagen Mesut ist einer ihrer besten Spieler, und sie können nicht verstehen, warum er aussen vor ist. Es kann also nicht das Training sein.“ Sögüt fordert Arteta dazu auf, die “Wahrheit” zu sagen, sonst solle er lieber schweigen.

