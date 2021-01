Özil verkündet Wechsel zu Fenerbahçe

Der Wechsel von Mesut Özil vom FC Arsenal zu Fenerbahçe ist beschlossene Sache. Denn der Starspieler selbst hat den Transfer bereits verkündet.

Mesut Özil wird den FC Arsenal nach siebeneinhalb Jahren verlassen und heuert in der Türkei bei Fenerbahçe Istanbul an. Am Samstag hatte “The Athletic” bereits berichtet, dass sich der ehemalige deutsche Nationalspieler und die Gunners bezüglich der Vertragsauflösung geeinigt haben.

Am Sonntag, einen Tag drauf, teilte Özil via seinen Plattformen in den Sozialen Medien eindeutige Indizien, die für das neue Engagement bei Fenerbahçe sprechen. Bei “NTV” sagte der über das Handy zugeschaltete Profi zudem: “Ich freue mich sehr, zu Fenerbahçe zu kommen. Ich werde das Trikot mit Stolz tragen.” Lediglich die Bestätigungen der Vereine stehen derweil noch aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mesut Özil (@m10_official)

adk 17 Januar, 2021 17:40