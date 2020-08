Raul Sanllehi und der FC Arsenal beenden per sofort ihre Zusammenarbeit. Das geben die Gunners auf ihren Kanälen offiziell bekannt.

“Wir haben keinen Zweifel daran, dass Vinai die richtige Person ist, um den Klub voranzubringen. Er hat in der aktuellen Krise hervorragende Führungsqualitäten bewiesen und geniesst intern und extern hohes Ansehen”, heisst es im dazugehörigen Statement. Damit gemeint ist Geschäftsführer Vinai Venkatesham.

Sanllehi, 51-jährig, war im Februar 2018 in London engagiert worden. Zuvor war der Katalane jahrelang in verschiedenen Posten für den FC Barcelona tätig.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.

