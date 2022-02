Perfekt: Arsenal holt einen Leno-Nachfolger aus der MLS

Der FC Arsenal schnappt sich im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Goalie: Von MLS-Klub New England Revolution stösst US-Nationalspieler Matt Turner zu den Gunners.

Am Freitagabend melden die beiden Klubs den Transfer, der im Sommer über die Bühne geht, als perfekt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano fliessen für den 27-jährigen Keeper zunächst 6,7 Mio. US-Dollar Ablöse. Weitere 3 Millionen können durch Boni dazukommen. Der MLS-Verein verfügt darüber hinaus über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent. Die Ankunft von Matt Turner im Sommer bedeutet wohl auch definitiv, dass Bernd Leno den FC Arsenal nach dieser Spielzeit trotz Vertrag bis 2023 verlässt. Der 29-jährige Deutsche wurde in dieser Spielzeit durch Aaron Ramsdale als Stammkeeper verdrängt.

Turner wurde 2021 in der MLS zum Torhüter der Saison gewählt. Ausserdem ist er die Nummer 1 der US-Nationalmannschaft. In London wird er sich allerdings mit der Rolle als Backup anfreunden müssen, solange Ramsdale fit ist und weiterhin konstant starke Leistungen zeigt wie in dieser Spielzeit.

Foxborough, Massachusetts ➡️ London, England. The #NERevs have agreed to a Summer transfer of @headdturnerr to join @Arsenal in June of 2022. — New England Revolution (@NERevolution) February 11, 2022

psc 11 Februar, 2022 18:47