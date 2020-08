Am Freitagmorgen bestätigen die Gunners den Transfer des 32-jährigen Brasilianers. Ex-Chelsea-Stürmer Willian wechselt ablösefrei zu den Nordlondonern und unterschreibt für drei Jahre. Der Kicker der Seleçao erhält bei Arsenal die Rückennummer 12.

Nach David Luiz und zuvor Petr Cech ist Willian bereits der dritte Spieler, der den direkten Weg von Chelsea zum Stadtrivalen geht.

🆕 New club. New colours. New beginnings.

👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020