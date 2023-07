Perfekt: Arsenal verlängert mit Verteidiger William Saliba

Arsenal hat den Vertrag mit dem französischen Verteidiger William Saliba verlängert.

Der 22-Jährige steht bei den Gunners seit 2019 unter Vertrag, wobei er mehrfach in seine Heimat verliehen wurde. In der vergangenen Saison gehörte er aber fix zum Profikader und zeigte in der Innenverteidigung ganz starke Leistungen. Nun hat Saliba ein neues Arbeitspapier bis 2027 unterzeichnet.

psc 7 Juli, 2023 16:14