Perfekt: Die AS Roma krallt sich Arsenal-Profi Ainsley Maitland-Niles

Die AS Roma bestätigt die Verpflichtung des englischen Mittelfeldspielers Ainsley Maitland-Niles vom FC Arsenal.

Der 24-Jährige schliesst sich auf Leihbasis bis Saisonende den Römern an. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Maitland-Niles wurde in der Jugendakademie der Gunners ausgebildet, hat es allerdings nie zum Stammspieler geschafft. Nun versucht er in der italienischen Hauptstadt durchzustarten. Mit Tammy Abraham und Chris Smalling trifft er auf zwei Landsmänner, die in Rom sofort durchgestartet sind.

Die Giallorossi zahlen für den Leihtransfer 500’000 Euro Ablöse plus bis zu 500’000 Euro an Bonuszahlungen.

psc 7 Januar, 2022 11:08