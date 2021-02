Aubameyang sorgt bei Arsenal für Tattoo-Ärger

Arsenals Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang bekommt Ärger wegen eines Tattoos.

Der 31-jährige Gabuner hat sich offenbar eine Verzierung am Körper stechen lassen und gegen das bestehende Covid19-Protokoll verstossen. Aubameyang postete am 10. Februar auf Instagram ein Video, das ihn gemeinsam mit dem spanischen Tattoo-Künstler Alejandro Nicholas Bernal zeigt. Keiner der beiden trugt eine Maske. Aubameyang hat sich also quasi selbst verraten. Unklar ist allerdings, wann das Video aufgenommen wurde. Die Verantwortlichen der Gunners suchen das Gespräch mit ihrem Stürmer.

Auf der Insel sind Tattoo-Studius während der Pandemie geschlossen.

psc 16 Februar, 2021 13:51