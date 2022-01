Pierre-Emerick Aubameyang ist in Barcelona gelandet

Pierre-Emerick Aubameyang hofft auf einen Wechsel zum FC Barcelona am Deadline Day. Der Torjäger ist sogar schon in die katalanische Metropole geflogen.

Am Montagmittag wurde der gut gelaunte Aubameyang am Flughafen von Barcelona gesichtet – und auch sofort von Fans und Journalisten in Beschlag genommen. Noch ist nicht klar, ob es mit dem leihweisen Wechsel des Angreifers zu Barça wirklich klappt. Wahrscheinlich muss der La Liga-Klub zunächst noch einen Spieler verkaufen, damit der Stürmer finanziell tragbar wird. Zudem stehen noch immer Gespräche mit Arsenal an, wo definiert wird, welchen Anteil des Gehalts die Gunners möglicherweise weiterhin übernehmen. Aubameyang steht bei den Londonern noch bis 2023 unter Vertrag, ist da aber aussen vor.

psc 31 Januar, 2022 12:43