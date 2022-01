Keine Einigung: Aubameyang-Gespräche mit Barça gescheitert

Der erhoffte Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Barcelona droht zu scheitern.

Wie Transferexperte David Ornstein berichtet, haben sich die Katalanen mit Arsenal nicht über die Ablösemodalitäten einigen können. Konkret ging es darum, eine Einigung zu finden, wer welchen Anteil des Salärs am 32-jährigen Gabuners übernimmt. Diese Einigung wurde in intensiven Gesprächen nicht erzielt. Sollte Barça in quasi letzter Minute nicht doch noch über mehr Mittel verfügen und beispielsweise einen Topspieler verkaufen, wird Aubameyang wohl nicht ins Camp Nou wechseln.

Sein Trip nach Barcelona am Montag sei familiärer Natur gewesen. Am späteren Nachmittag reiste er angeblich wieder zurück nach London. Bei den Gunners ist der Angreifer aussen vor, steht aber noch bis 2023 unter Vertrag und kassiert ein Wochensalär von rund 350’000 Pfund.

psc 31 Januar, 2022 16:53