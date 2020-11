Roma trifft Entscheidung bei Sportdirektor-Suche

Wechselgerüchte um Luis Campos sind nicht neu. Der Portugiese soll inzwischen beim AS Rom die erste Wahl für den vakanten Posten des Sportdirektors sein.

Nach der Übernahme durch die Friedkin-Gruppe hatte es im Umfeld des AS Rom in den letzten Wochen so einige Gerüchte über die Neubesetzung des Sportdirektor-Postens gegeben. Die “Gazzetta dello Sport” und “Sportitalia” berichten unisono, dass Luis Campos in der Ewigen Stadt der neue Kronfavorit ist.

Reporter Alfredo Pedulla schreibt, die Roma habe sich für Campos entschieden. Der Portugiese amtet seit über drei Jahren in selbiger Position beim OSC Lille und verfügt dort über ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Entschieden ist aber noch nichts.

Campos soll sich zwar nach einer neuen Herausforderung sehnen und durchaus bereit sein, Lille zu verlassen. Neben der Roma sollen sich aber auch noch die englischen Schwergewichte Manchester United und der FC Arsenal für den 56-Jährigen interessieren.

aoe 14 November, 2020 10:54