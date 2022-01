Fix: Sead Kolasinac unterschreibt in Marseille

Arsenal-Verteidiger Sead Kolasinac schliesst sich Olympique Marseille an.

Der 28-Jährige ist am Dienstag in der Stadt am Mittelmeer angekommen und hat dort nach dem obligatorischen Medizintest einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet. Marseille muss für den langjährigen Bundesliga-Profi keine Ablöse zahlen, da dieser seinen noch bis Juni 2022 gültigen Kontrakt bei Arsenal auflösen wird. Kolasinac unterschreibt erstmals bei einem Verein in Frankreich.

psc 18 Januar, 2022 18:31