Shkodran Mustafi könnte bei Bundesligist anheuern

Der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi könnte im kommenden Sommer nach Deutschland zurückkehren. Ein Wechsel zu Eintracht Frankfurt könnte zur Debatte stehen.

Dort steht in der Defensive ein Umbruch an: Kapitän David Abraham wird den Verein wohl spätestens im kommenden Sommer verlassen. Auch Makoto Hasebe könnte den Abschied geben. Mustafi erwägt laut “Sport 1” einen Wechsel in die Bundesliga. Der Vater des Arsenal-Verteidigers erklärt: “Nichts ist abwegig, wir können uns alles vorstellen, weil Shkodran im Sommer ablösefrei ist.”

Eine Verlängerung bei den Gunners scheint ausgeschlossen. Der 28-Jährige muss unter Trainer Mikel Arteta hinten anstehen.

psc 11 November, 2020 09:24