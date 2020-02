Soler taucht auf Arsenal-Wunschliste auf

Der FC Arsenal schmeisst sich an die Planungen für die kommende Saison und stellt eine Liste an potenziellen Neuzugängen zusammen. Auf dieser geführt sein soll unter anderem Carlos Soler.

Mikel Arteta will sich im nahenden Sommer offenbar an einen Landsmann heranpirschen. Laut einem Bericht des “Mirror” zeigt der FC Arsenal Interesse an Carlos Soler. Im Werben um den 23 Jahre alten Angreifer des FC Valencia sind die Gunners allerdings nicht der einzige Interessent.

Seit Längerem gilt Atletico Madrid als möglicher neuer Klub des in dieser Saison lange Zeit wegen einer Sprunggelenksverletzung ausfallenden Torjägers. Ein Soler-Transfer wird allerdings keinesfalls billig.

Valencia verlängerte mit seinem Eigengewächs erst im Dezember vergangenen Jahres bis 2023 und sieht keinen Grund, es vorzeitig abzugeben. In der Folge müsste im Falle schon bis an die Schmerzgrenze gegangen werden – und das ist die Ausstiegsklausel, welche auf 165 Millionen Euro festgesetzt ist.

aoe 22 Februar, 2020 10:20