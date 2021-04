Der 38-jährige Schwede, dessen Vermögen auf knapp 5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, will bei den Gunners einsteigen und zum Mehrheitsbesitzer aufsteigen. Mit Hilfe der früheren Arsenal-Profis Thierry Henry, Dennis Bergkamp and Patrick Vieira will er die Anteile des amtierenden Besitzers Stan Kroenke übernehmen. Bereits in der vergangenen Woche hat Ek sein Interesse am Kauf des Premier League-Klubs öffentlich kundgetan.

Die meisten Fans hat er auf seiner Seite: Der aktuelle Besitzer Stan Kroenke ist für viele spätestens nach dem Fiasko rund um die European Super League, zu der er mit Arsenal beitreten wollte, zur Persona non grata avanciert.

Welche Summe Ek für den Erwerb der Gunners hinlegen will, ist bislang nicht bekannt. Und ob Kroenke auf einen Deal eingehen will, ebenfalls nicht.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

