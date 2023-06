Auch Thomas Partey könnte Arsenal verlassen

Neben dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka, der vor einem Wechsel nach Leverkusen steht, könnte auch Thomas Partey den FC Arsenal in diesem Sommer verlassen.

Der 30-jährige Ghanaer steht bei den Gunners noch bis 2025 unter Vertrag. Gemäss "Telegraph" hört sich die Klubführung der Londoner Angebote für Partey jedenfalls an. Im zentralen Mittelfeld sollen einerseits der englische Nationalspieler Declan Rice und noch ein weiterer Profi (möglicherweise Romeo Lavia von Southampton) zu Arsenal stossen. Somit steht in dieser Transferperiode in diesem Mannschaftsbereich ein ziemliches Makeover an. Xhaka und Partey waren in der abgelaufenen Saison nämlich gesetzt und könnten nun beide ersetzt werden.

Für die Offensive ist der Klub aus dem Norden Londons an Kai Havertz von Stadtrivale Chelsea dran.

psc 19 Juni, 2023 10:36