Thomas Partey doch noch auf dem Weg zu Arsenal

Der FC Arsenal könnte Wunschtransfer Thomas Partey doch noch eintüten.

Nach Angaben von “Sky Sports” und “Cadena Cope” wollen die Gunners die Ausstiegsklausel im Vertrag des Atlético-Profis aktivieren. Diese liegt bei rund 50 Mio. Euro. Thomas Partey soll die Verantwortlichen der Rojiblancos bereits darüber informiert haben, dass er den Wechsel in die Premier League durchführen will.

Im Gegenzug gibt Arsenal mit Lucas Torreira einen anderen Mittelfeldspieler in einem separaten Deal an Atlético ab. Zudem verlässt Mattéo Guendouzi die Gunners in Richtung Hertha.

Partey stand bei den Nordlondonern während dem gesamten Transfer-Sommer im Fokus der Überlegungen. Der Premier Ligist versuchte den Preis zu drücken, ist damit aber gescheitert. Bei Aktivierung der Ausstiegsklausel sind Atlético allerdings die Hände gebunden. Deshalb scheint der Deal nun doch noch zu klappen.

psc 5 Oktober, 2020 15:42