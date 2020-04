Vater bestätigt: Atlético-Profi verhandelt mit Arsenal

Der ghanaische Mittelfeldspieler Thomas Partey steht vor einem Wechsel in die Premier League.

Der Vater des 26-jährigen Atlético-Profis bestätigte in der “Tru Fm Sports World Show” öffentlich, dass sich der Spielmacher in Gesprächen mit Arsenal befindet. “Nachdem ich von den Spekulationen gehört hatte, rief ich meinen Sohn an. Er bestätigte mir, dass diese Gerüchte wahr sind”, so Jacob Partey.

Und weiter: “Er hat mir erzählt, dass es aktuell Gespräche zwischen ihm und Arsenal gibt. Alles hängt davon ab, was Atletico für ihn fordert.” Thomas Partey steht bei den Rojiblancos noch bis 2023 unter Vertrag. Darin ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro enthalten.

Atlético will den Mittelfeldprofi angeblich nicht für weniger Geld ziehen lassen und versucht seinerseits, den Kontrakt zu verlängern. Thomas ist inzwischen Kapitän der ghanaischen Nationalmannschaft.

psc 23 April, 2020 16:25