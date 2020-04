Verlängert Aubameyang nun bei Arsenal?

Pierre-Emerick Aubameyang wird von anderen Top-Klubs umgarnt. Nun gibt sein Vater allerdings einen Hinweis darauf, dass der Knipser bei Arsenal verlängern könnte.

Der Vertrag von Pierre-Emerick Aubameyang läuft beim FC Arsenal im Sommer 2021 aus. Dass die Gunners deren Top-Stürmer gerne halten würden, ist klar. Der Gabuner soll jedoch um eine Aufstockung seines Gehalt von rund 200.000 Euro pro Woche bitten. Zudem sind Top-Klubs wie der FC Barcelona und Manchester United an ihm dran.

Pierre-François Aubameyang, Vater des Arsenal-Knipers, gibt nun aber auf Instagram einen Hinweis darauf, dass sein Sohn in London verlängern könnte. So postete Aubameyang-Senior ein Bild seines Filius bei der ersten Vertragsunterschrift bei den Gunners und schrieb dazu: “Du weisst, was zu tun ist.”

Ob tatsächlich schon mehr dahinter steckt, gilt es jedoch noch abzuwarten…

adk 26 April, 2020 11:12