Vertraglich ist Pierre-Emerick Aubameyang nur noch bis 2021 an den FC Arsenal gebunden. Seit Monaten türmen sich die Gerüchte um den Top-Angreifer. Real Madrid, Inter Mailand und Paris Saint-Germain sind nur drei von unzähligen Topadressen, die sich mit einem Transfer beschäftigen sollen.

Pierre-Francois, Aubameyangs Vater, wünscht sich, dass sein Nachwuchs einen neuen Vertrag im roten Teil Londons unterzeichnet. Aubameyang macht dies auf Instagram deutlich. In einer Story teilte der 54-Jährige einen Beitrag, auf dem Junior während seiner Arsenal-Vertragsunterzeichnung zu sehen ist – und schreibt: “Du weisst, was du tun musst.”

Wie sich Aubameyang letztlich entscheiden wird, ist völlig offen. Eine der Prämissen des 30-Jährigen ist angeblich die Champions-League-Qualifikation Arsenals. Der Rückstand auf den ersten Königsklassen-Platz beträgt acht Punkte.

Aubameyang’s father has reposted this to his Instagram story. Make of it what you will. pic.twitter.com/Y7DIcgD0cN

— Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) April 24, 2020