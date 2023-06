Vor Transfer-Verkündung: Havertz' Arsenal-Interview geleakt

Noch bevor der FC Arsenal die Verpflichtung von Kai Havertz bestätigt hat, kursiert im Internet bereits ein erstes Interview.

Es bestehen keine Zweifel mehr, dass Kai Havertz vom FC Chelsea zum FC Arsenal wechseln wird. Denn im Internet kursiert bereits ein Video von Havertz' erstem Arsenal-Interview.

Darin sagt der 24-jährige Deutsche: "Dieser Verein hat eine so grosse Geschichte und ich hoffe, dass wir viel erreichen können. Ich freue mich darauf, die Spieler und Mitarbeiter kennenzulernen, das wird spannend."

Der Angreifer fügt hinzu: "Man kann die familiäre Mentalität der Mannschaft auf dem Spielfeld sehen, und ich schätze, dass sie diese auch ausserhalb des Spielfelds haben. Die Teammentalität in der Mannschaft ist sehr, sehr hoch und das spürt man. Das war einer der Gründe, warum es so schwer war, gegen Arsenal zu spielen. Und natürlich gibt es so viele talentierte Spieler, und es gibt viel Potential, um auch grosse Dinge zu erreichen."

Arsenal zahlt für Havertz kolportierte 75 Millionen Euro, sein Vertrag soll bis 2028 laufen.

adk 28 Juni, 2023 11:23