Wechsel zur Roma? Xhaka: “Mourinho weiss, wie man Titel holt”

Trotz Vertrag bis 2023 wird Granit Xhaka mit einem Abgang vom FC Arsenal in Verbindung gebracht. Den Nati-Captain könnte es wohl zur AS Rom ziehen. Zu den Spekulationen bezieht der Mittelfeldspieler Stellung.

Der FC Arsenal steht nach einer missglückten Saison vor einem Umbruch im Sommer. Granit Xhaka gehört zu einer Reihe von Topspielern, die im Sommer verkauft werden könnten. So berichtet der in der Regel gut informierte italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, dass im Falle eines Abgangs aus London für den Mittelfeldspieler Teams aus der Bundesliga und die AS Rom um José Mourinho infrage kommen dürften.

Und genau zu den Avancen aus der italienischen Hauptstadt äusserte sich der 28-Jährige nun. “Das macht einen stolz”, wird Xhaka vom “Blick” zitiert: “Ich lese die Gerüchte natürlich auch. Aber ich bin jetzt hier hundertprozentig auf die Nati konzentriert. Das ist im Moment wichtiger als Arsenal oder Gerüchte. Ich habe in London noch zwei Jahre Vertrag. Und bei Arsenal wissen sie, was sie an mir haben. Wenn es so weit sein wird und wir über einen Transfer reden können, dürfen oder müssen, werde ich hier sein.”

Dass Mourinho Interesse zeigen soll, “macht einen schon stolz”, meinte Xhaka und fügte an: “Jeder kennt Mourinho, weiss, was er geleistet hat. Mourinho weiss, wie man Titel holt. Man sieht jetzt auch, was ich in den letzten Jahren für Arbeit geleistet habe.”

adk 30 Mai, 2021 11:57